Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il palinsesto televisivo offre al pubblico una programmazione molto varia tra fiction, programmi di approfondimento, commedie, thriller e reality.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, la fiction “Un passo dal cielo – I guardiani”. Il caso di una scomparsa di una donna incinta e la storia d’amore tra pastori, combattuta dalle rispettive famiglie, fa da sfondo a un rapimento e alla richiesta di un riscatto.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, il programma di approfondimento dal titolo “Anni 20”, basato sulla creazione di servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sulle più scottanti tematiche di attualità politica. La conduttrice, Francesca Parisella, insieme alla sua squadra, stasera va in Puglia per raccontare l’esempio negativo della campagna vaccinale di cui è protagonista la regione.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, “Il professore cambia scuola”. Francois Foucault è un insegnante presso un prestigioso liceo parigino. A seguito di esplicite dichiarazioni, elaborate da Foucault con una funzionaria ministeriale, l’insegnate viene trasferito in una scuola disagiata. In questa nuova realtà, Foucault si renderà conto dei suoi metodi fallimentari e cambierà il suo approccio.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.25, “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della puntata di questa sera, ampio approfondimento verrà dedicato all’avanzamento della campagna vaccinale e al caso delle molteplici proteste in piazza da parte dei civili.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi. Nuovi naufraghi vip affronteranno, sotto i riflettori, una vera lotta per la sopravvivenza.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, “La fredda luce del giorno”. A seguito di varie difficoltà sul lavoro e con il padre, Will Shaw, giunto in Spagna con la famiglia per una vacanza, non riesce a godersi a pieno il clima di spensieratezza. La situazione subisce un peggioramento quando la famiglia viene sequestrata. Will vedrà la sua vita andare in frantumi, ma grazie all’aiuto della sorellastra, Lucia, l’uomo riuscirà a liberare la famiglia.

PARAMOUNT (canale 27) trasmetterà, alle 21.10, “A casa con i suoi”. La commedia racconta di un amore a prima vista tra due giovani, Trip e Paula. La donna sembra rappresentare la perfezione sotto tutti i punti di vista e questo fa nascere dei dubbi in Trip, che inizia a sospettare di un possibile ingaggio della donna a opera dei genitori, desiderosi di liberarsi di lui.