Trapani ed Erice, le imprese turistico-balneari si consorziano

Trapani – La vocazione turistica del territorio ha finito per convincere, finalmente, le imprese del settore turistico-balneare che operano sul bellissimo lungomare Dante Alighieri che abbraccia i Comuni di Trapani ed Erice, a consorziarsi.

E’ stato, infatti, costituito un consorzio turistico balneare che include quasi tutte le imprese che operano sul lungomare trapanese ed ericino e che rappresenta una novità assolutamente funzionale ed innovativa.

Un sistema di rete fra le imprese balneari che ha come scopo quello di gestire le aree di balneazione dove insistono le imprese consorziate; – promuovere, rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese consorziate nelle sedi istituzionali pubbliche e private; – richiedere e gestire in nome e per conto degli associati nuove concessioni e/o autorizzazioni demaniali e/o comunali; – promuovere la formazione di nuove leggi emendamenti e regolamenti, in linea con le istanze delle autorità competenti, volte a favorire lo sviluppo del settore turistico balneare, del turismo alberghiero e del settore ristorazione; – organizzare e gestire servizi ed eventi di interesse comune; – promuovere sistemi di acquisto collettivo; – stipulare convenzioni vantaggiose con fornitori di merci o servizi; – promuovere iniziative volte alla tutela e la salvaguardia dell’ambiente collaborando sia con enti pubblici che privati; – promuovere il coordinamento delle attività dei consorziati, sviluppando la solidarietà tra le imprese consorziate.

Un nuovo modo di intendere l”offerta turistica, in pratica, ed un vero e proprio salto in avanti nella concezione dell’impresa legata al mare ed ai servizi ad esso connessi.

A partire dai lidi storici, ai locali di tendenza ed ai chioschi, la partecipazione al consorzio è estesa anche ai soggetti interessati su altri litorali della provincia, nonchè alle attività turistico alberghiere, di ristorazione e di promozione eventi.

Presidente del neonato consorzio è stato nominato Vito Valenti. Del CdA, invece, fanno parte Franco Iovino (Lidorello), Norbert Biasizzo (Lido Paradiso), Giuseppe Tagliavia (Blue beach) e Giuseppina Salaria (in rappresentanza dei chioschi).