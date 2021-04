Boom di contagi tra i giovani: 840 positivi, pochi ricoveri

Gran parte di loro, sono in età scolastica. LiveSicilia ha analizzato i dati di ciascun distretto sanitario. I particolari.

CATANIA – Boom di contagi tra i giovani, sono 840 i positivi che hanno meno di 21 anni. Gran parte di loro, sono in età scolastica. LiveSicilia ha analizzato i dati di ciascun distretto sanitario ed emerge un elemento confortante: sono pochissimi i ricoverati che hanno meno di 21 anni, 4 su 840.

I dati

Nel distretto sanitario di Catania ci sono 271 giovani positivi al covid, nel distretto di Acireale, comune in zona rossa, i giovani contagiati sono 139, dei quali due sono ospedalizzati.

Segue il distretto di Adrano, 125 positivi, quello di Gravina di Catania, con 124. E ancora, distretto di Paternò, 77 contagiati; distretto di Bronte, 43; distretto di Giarre, 37; distretto di Palagonia, 14 positivi. A chiudere l’elenco è il distretto di Caltagirone, con 10 giovani contagiati.

Feste, contagi e scuole

Prima di Pasqua, 24 classi erano in isolamento a Catania, due istituti chiusi. Le feste “segrete” tra 14 enni hanno dato il via ai focolaio di Santa Maria di Licodia e i contagi tra i giovani hanno fatto impennare i casi anche a Biancavilla. Ma, al di là dei dati, non è semplice puntare il dito contro questi ragazzi, già stremati da restrizioni e lockdown.

Vaccinazioni

Da oggi sono iniziate le vaccinazioni degli over 60, le dosi di Astrazeneca saranno disponibili senza alcuna prenotazione. Un elemento sul quale sta puntando il governo Musumeci per utilizzare, solo a Catania, le 28 mila dosi presenti nei magazzini.