Cus Catania: gli appuntamenti del weekend

CATANIA – Secondo week end di gare nella scherma: è in programma a Santa Venerina la prova regionale di qualificazione Campionato italiano – cat. giovani. Questi i partecipanti del CUS. Spada maschile (venerdì 16 aprile) Giuseppe Confettura, Luca Coriolani, Sebastiano Garro, Francesco Lodato, Cristian Longo, Filippo Pio Parziale, Giuseppe Santagati, Stefano Santangelo, Gabriele Stimoli; spada femminile (sabato 17 aprile): Sara Condorelli, Sofia Cucè, Elena Fiorenza, Barbara Giuliano, Giulia Grasso, Ada Maria Gulino, Eleonora Carola Santonocito, Martina Vinciguerra; fioretto femminile (sabato 17 aprile) Valentina Campanile; fioretto maschile (domenica 18 aprile); Bruno Condorelli, Sebastiano Garro, Francesco Lodato, Cristian Longo, Giuseppe Santagati.

Tornano in gara anche i canoisti cusini. Domenica 18, al Lago Rosamarina di Caccamo (Pa), prosegue la stagione agonistica del CR Sicilia. In programma, la seconda prova del Canoa Giovani. Nel K1, parteciperanno Rebecca Puleo, nella categoria cadette A mt 200 e 2000, ed Edoardo Conte, nella categoria cadetti A mt 200 e 2000. Negli sport di squadra, oltre l’esordio casalingo del team di basket femminile, si segnala la partita interna del Cus Catania di serie C maschile. Per l’ultima di andata sabato alle ore 19 al PalaCus, va in scena il match con il Basket School Messina, una delle tre capolista del girone. Gioca contro la prima in classifica anche la squadra di volley femminile di scena sabato alle 16.30 sul campo della WeKondor. Partiti i campionati under: nell’under 16 di eccellenza di basket maschile, dopo la netta affermazione (102-32) nella prima con la Domenica Savio, il CUS Catania gioca domenica in casa dell’ASD Svincolati. Nel volley, l’under 19 femminile (una vittoria e una sconfitta finora), avrà una settimana intensa: due partite in casa, il 20 con la Rizzotti Design e il 22 con l’Haka Volley.