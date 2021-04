Il caso, denunciati i ladri dei monitor dell’ospedale

CATANIA – Individuati e denunciati i due ladri dei monitor dell’ospedale Cannizzaro. Si tratta di V. D. (classe 1982) e T.D. (classe 1988), attualmente indagati per il reato di furto aggravato. Per due volte, a febbraio e a marzo, i due sono entrati nelle ore notturne nel nosocomio catanese e hanno trafugato due smart tv di 65 pollici adibiti a monitor per consentire agli utenti di visualizzare le prenotazioni. Attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza, gli agenti del commissariato Borgo Ognina sono riusciti a risalire agli autori del gesto. In particolare hanno potuto analizzare come si muovessero. Dai filmati è emerso che utilizzavano una Fiat panda dalla targa occultata nel cui bagagliaio riponevano i monitor trafugati per poi darsi alla fuga.