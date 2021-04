Lo Curto: “Nemmeno un chilo di immondizia finora fuori Sicilia”

PALERMO – “I Cinquestelle, ancora ieri, con Giampiero Trizzino, hanno profetizzato che i rifiuti prodotti in Sicilia possano essere esportati fuori regione. Lo inviterei alla prudenza nel fare certe affermazioni, poiché fino a questo momento non un solo chilogrammo di rifiuti ha varcato i confini dell’isola. Sino ad oggi il governo siciliano ha adottato ogni iniziativa utile a scongiurare l’emergenza smaltimento. Ieri, in Commissione Ambiente, la nuova assessora Baglieri ha esposto il buon lavoro fatto dal suo predecessore non solo relativamente al piano rifiuti ma anche sull’impiantistica che mira a potenziare le strutture e la gestione pubblica, invertendo il consolidato e storico monopolio dei privati”. Lo dice Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Ars.

“L’assessora ha evidenziato come siano allo studio del governo Musumeci le opzioni, riguardo allo smaltimento, su cui il suo Dipartimento sta lavorando nell’interesse pubblico – aggiunge – Se nel sistema c’è qualche ritardo è solo legato al blocco che l’intero mondo ha dovuto subire per effetto della pandemia”.

(ANSA).