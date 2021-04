Perinetti: “Palermo e Bari dovrebbero stare in Serie A”

“Entrambi i club, che sono passati da drammatiche vicende societarie, sono in fase di rilancio, la speranza è rivederli quanto prima in ben altri palcoscenici"

Domenica il Palermo sarà ospite del Bari. Le due squadre hanno un passato glorioso in categorie superiori rispetto alla Serie C. Uno dei Ds che conosce entrambe le piazze è Giorgio Perinetti.

Il Ds, ai microfoni de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, ha parlato del match: “La sensazione è di vivere qualcosa di anomalo, un po’ in linea con questo assurdo periodo storico. Due tra le principali città del Meridione contemporaneamente in Serie C danno l’idea di quale patrimonio di passione perda il calcio italiano d’alto livello. Stupisce ancor di più che non si tratti di un match decisivo per la promozione”.

“Entrambi i club, che sono passati da drammatiche vicende societarie, sono in fase di rilancio, la speranza è rivederli quanto prima in ben altri palcoscenici. Ho avuto la fortuna di lavorare in entrambe le piazze in serie A e di vedere gremiti il San Nicola ed il Barbera: quella è la dimensione naturale di Bari e Palermo”.

Il Ds parla anche dell’assenza dei tifosi sugli spalti: “Ormai siamo tristemente abituati a questa cornice: speriamo solo che la situazione sanitaria presto ci riporti alla normalità. Il pubblico è protagonista di eventi del genere, ma penso che giocare Bari-Palermo resti un grande privilegio per chi scenda in campo. Peraltro, entrambe le squadra hanno bisogno di vincere e di prestazioni convincenti per prepararsi al meglio ai playoff”.