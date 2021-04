Sit-in di protesta degli operatori 118 davanti alla Regione

PALERMO – Sciopero questa mattina degli operatori del 118 che appartengono al movimento uniti dipendenti (Mud). Un sit in è stato organizzato davanti la presidenza della Regione in piazza D’Orleans a Palermo. Tanti i punti che secondo i sindacati sono stati disattesi verso i lavoratori che in questo anno di pandemia sono stati in prima linea per

fronteggiare l’emergenza.

“Rischio incolumità”

“Le indennità di rischio – dice il direttivo regionale del Mud 118 – sono percepite da molte figure sanitarie tranne per il soccorritore che rischia tutti i giorni sulla strada. Oggi il soccorritore lavora rischiando la propria

incolumità con mezzi obsoleti. Per noi il rischio è elevato di

portare il virus a casa, siamo i primi ad avere contatti con tutti i pazienti covid con le tute protettive, ma spesso anche senza”. I soccorritori puntano il dito anche sui presidi che sono stati consegnati ai lavoratori. (ANSA).