Stasera in Tv Gomorra e Giacobbo

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Ci aspetta una serata piuttosto varia tra musica, spettacoli teatrali, programmi di approfondimento, telefilm e film d’azione. Stasera ultima puntata dello show “Canzone segreta” e prima puntata dello show “Felicissima sera”.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, la quinta e ultima puntata dello show “Canzone Segreta”, il nuovo programma televisivo che darà spazio a forti emozioni attraverso la partecipazione di volti protagonisti dello spettacolo, dello sport e del giornalismo.

Stasera i protagonisti saranno: Anna Valle, Enrico Brignano, Valeria Fabrizi, Giancarlo Giannini, Simona Ventura e Massimo Ghini.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, il secondo episodio della diciottesima stagione di “N.C.I.S – Tutto ha un inizio”. Mentre Gibbs è alle prese con un nuovo caso di omicidio, la sua vita e quella di Ducky viene travolta dal ritorno della famiglia Zucado.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, il film “Gomorra – New Edition”. Tra Napoli e Caserta, cinque vicende, accomunate da potere, soldi e sangue, si intrecciano in questa realtà ben radicata in Italia.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.25, la ventottesima puntata di “Quarto grado”, il programma di approfondimento e di cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Alla base dei racconti di cronaca e dei procedimenti giudiziari più discussi ci saranno sia collegamenti con inviati sul territorio che fondamentali ricostruzioni della redazione. Stasera, i conduttori si concentreranno sul caso dei due bambini scomparsi: Denise Pipitone e Mauro Romano.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, la prima puntata dello show “Felicissima sera”, condotto da Pio e Amedeo. Lo show si presenta come un programma rivoluzionario, con momenti di comicità, con performance, musica live e tanti ospiti. Per questa prima puntata l’ospite d’eccezione sarà Maria De Filippi, ma non solo. Stasera ci sarà Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, lo show “Freedom oltre il confine – Gli album”. Da un nuovo studio virtuale, il conduttore Roberto Giacobbo metterà in luce le più belle immagini del programma e molti altri nuovi contenuti. L’Abruzzo sarà protagonista della puntata di questa sera.

CANALE 20 di Mediaset trasmetterà, alle 21.05, il film d’azione “Viaggio nell’isola misteriosa”. L’intercettazione di un segnale, proveniente da un’isola disabitata e misteriosa, spinge Sean a intraprendere un viaggio verso l’isola accompagnato dal patrigno, dal pilota dell’elicottero e dalla bella figlia. Giunti sull’isola, i quattro si ritrovano circondati da strane forme di vita e tesori, ma ci vorrà poco per capire che un’onda sismica rischia di distruggere l’isola. Gli avventurieri dovranno fare il possibile per mettersi in salvo.