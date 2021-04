Trapani, morto Francesco Colicchia: era il re delle granite

Era un punto di riferimento non solo per i trapanesi ma anche per i tanti turisti che, presso la sua pasticceria, facevano tappa fissa

TRAPANI – Un pezzo di storia della città che va via. E’ morto il re delle granite, Francesco Colicchia. Oggi la città di Trapani perde un pezzo della sua storia recente. Si è spento un uomo che con il suo lavoro ha contribuito a rendere Trapani famosa con le sue granite. Muore lasciandoci in dono un pezzo di storia trapanese, con la sua idea e le sue creazioni. Il Signor Francesco Colicchia è stato certamente un punto di riferimento non solo per i trapanesi ma anche per i tanti turisti che, presso la sua pasticceria, facevano tappa fissa da lui per assaggiare le sue granite rinomate in tutto il mondo e considerato uno dei marchi imprescindibili della trapanesità.

E’ morto in seguito alle complicanze della malattia del momento, il Covid19, all’età di 89 anni. Anni addietro aveva ricevuto l’onorificenza dì Cavaliere del Lavoro.

“Il Signor Colicchia era e resterà sempre nei cuori dei trapanesi che amano la propria città. Come lui. A nome personale, dell’Associazione che rappresento e di tutte le maestranze a noi appartenenti giungano le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e alla Dottoressa Paola Colicchia (nipote) presidente dell associazione Strada Della Passione.” Così lo saluta Emanuele Barbara, capoconsole del Gruppo dei Misteri dell’Addolorata a cui “Colicchia” (così lo chiamavano tutti) era molto devoto.