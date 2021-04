VIDEO incredibile: grave incidente, pedone “miracolato”

Pedone "miracolato" non viene travolto da un tir "impazzito" che spazza via un'auto.

BELPASSO – Video incredibile. Per appena due secondi, un cittadino non è stato travolto da un camion che ha spazzato via un’anto ed è finito contro il marciapiede. GUARDA LE FOTO

Il video, acquisito da LiveSicilia attraverso le telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale, mostra chiaramente gli attimi che precedono il violento impatto del camion contro l’auto. Pochi istanti prima, da quel marciapiede, era transitato un pedone. Vivo per miracolo. Guarda il video.