Berretta chiamato da Orlando come esperto del Ministero del Lavoro

Il catanese Giuseppe Berretta, docente di Diritto del lavoro presso l’Università Kore di Enna, avvocato cassazionista, già Sottosegretario alla Giustizia e Deputato nazionale, è stato chiamato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando per ricoprire l’incarico di esperto.

Berretta, classe 1970, affiancherà il Ministro Orlando dando un contributo tecnico sulle politiche da mettere in campo per salvaguardare l’occupazione e aiutare le imprese a superare le difficoltà economiche dovute alle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria.

Politiche attive del lavoro, ammortizzatori sociali, strumenti e iniziative innovativi per sostenere lavoratori e imprese saranno l’oggetto dell’incarico. In particolare Berretta si dovrà occupare della riforma degli ammortizzatori sociali, in vista di una universalizzazione delle tutele, inclusiva anche dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.

Funzioni che saranno espletate a titolo gratuito dall’avvocato catanese, che vanta competenze specifiche in materia.

Laureato all’Università di Catania nel 1993, è avvocato dal 1997 ed abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori dal 2010. Durante la sua carriera, ha collaborato con la cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università etnea. Nel 1999 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro europeo presso l’Università di Catania. Dal 2006 è Docente universitario in Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze economiche e giuridiche dell’Università Kore di Enna.

Dal 2008 al 2018 è stato Deputato nazionale del Partito Democratico e, in tale veste, componente della Commissione Lavoro e della Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Tra il 2013 e il 2014 ha svolto l’incarico di Sottosegretario alla Giustizia nel Governo Letta.

“Sono onorato di poter dare un contributo alle importanti sfide che attendono l’Italia, in un momento così delicato e importante per la ripresa economica dopo le sofferenze causate dalla pandemia – ha commentato Berretta – Ringrazio per questa opportunità Andrea Orlando, al quale sono legato da un rapporto fatto di grande stima e amicizia: sono certo che farà un grande lavoro per stimolare la ripartenza del nostro Paese”.