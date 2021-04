Catania, Izco: “Qui casa mia, io legato ai colori rossazzurri”

CATANIA – “La mia casa è proprio a pochi passi da Torre del Grifo, quindi si può immaginare come sia legato a Catania. Per quanto riguarda la squadra non ci si può lamentare, la nostra forza è il collettivo, l’armonia che esiste tra di noi perché dopo una breve pausa, definiamolo un momento di stanchezza, ci siamo ripresi e adesso voglio arrivare ai play off in piena salute per tenere alto il nome del club”. Questo il pensiero del centrocampista del Catania, Mariano Izco, parlando del suo legame col club etneo. Intervistato da La Sicilia, l’argentino classe 1983 ha poi proseguito: “Non mi stancherò mai di ripetere che noi siamo il Catania e non possiamo andare incontro a brutte figure e conquistare qualcosa d’importante. Vogliamo arrivare più lontano possibile, siamo in grado di reggere il confronto con chiunque. Sì, abbiamo perso contro Ternana e Bari, ma abbiamo battuto l’Avellino e, quindi, questo Catania può regalare grandi soddisfazioni. La sfida col Catanzaro? Sarà una partita aperta tra due squadre che hanno fatto bene e tecnicamente ben dotate – ha concluso Izco -. Prevedo una sfida appassionante”.