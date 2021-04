Nuovo video del tragico incidente che ha sconvolto Belpasso. Un autocarro, per cause in corso di accertamento, ha travolto due passanti.

BELPASSO (CT) – C’è un nuovo video del tragico incidente che ha sconvolto Belpasso. Un autocarro, per cause in corso di accertamento, ha travolto due passanti, uno dei quali è ricoverato in gravi condizioni.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente del camion ha perso il controllo del veicolo e ha investito una vettura in sosta e due pedoni. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato tutto. Ecco il video integrale.