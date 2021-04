Akragas, Di Gaetano: “Questo è campionato di guerra”

AGRIGENTO – “Servirà una partita impostata sull’aspetto caratteriale, dal punto di vista tecnico e tattico le squadre si equivalgono, sono due rose costruite per arrivare in fondo”. Così l’allenatore dell’Akragas, Francesco Di Gaetano, alla vigilia della sfida con la Sancataldese. “Questo campionato è una guerra, stiamo lavorando in funzione di quello che verrà anche successivamente”.