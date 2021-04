Catania, Baldini: “Non guardo la classifica”

CATANIA – “Io continuo a non guardare la classifica nonostante tutti quanti sappiamo quanto sia importante questa gara. In tutte le partite noi cerchiamo il risultato pieno, lo faremo anche contro il Catanzaro senza cambiare atteggiamento. Abbiamo studiato il Catanzaro in ogni minimo particolare ma sono concentrato sulla mia squadra”. Così il tecnico del Catania, Francesco Baldini, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida col Catanzaro. Il tecnico degli etnei ha poi proseguito: “Anche questa settimana i ragazzi hanno fatto un buon lavoro. Li ho visti allenarsi per tutta la settimana e non credo ci sia il rischio di essere appagati. Io non lo sono assolutamente e non lo sono neanche i giocatori. Anzi abbiamo una gran voglia di continuare il percorso che abbiamo intrapreso a livello di condizione atletica e di risultati. Vogliamo continuare a crescere a livello di prestazioni”.