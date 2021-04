FC Messina, Costantino: “Non possiamo permetterci errori”

MESSINA – “Turnover? Siamo alla terza partita in una settimana, qualcosina cambieremo, ma la mentalità sarà sempre la stessa”. Ad affermarlo è Massimo Costantino, allenatore dell’FC Messina, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida col Biancavilla. “Il nostro sistema di gioco base è il 4-3-1-2 ma ovviamente cambia in base agli interpreti. Carbonaro ha determinate caratteristiche, così come Bevis, Coria, Arena, Palma che ne hanno altre – ha sottolineato Costantino -. Stiamo facendo bene, ma in qualche gara come nell’ultima siamo stati poco incisivi. I ragazzi sono consapevoli che non possiamo permetterci errori. Adesso arriva uno degli avversari più in forma del momento, una squadra che con merito occupa la posizione che ha. Dal canto nostro a prescindere dall’avversario noi dovremo portare a casa i tre punti”.