ACR Messina, Novelli: “Campionato difficilissimo”

MESSINA – “Saranno tutti ostacoli fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Lo ripeterò sempre perché in un campionato molto equilibrato, dove c’è molta intensità, vedete anche i risultati degli altri campi, non bisogna dare niente per scontato”. A dirlo è l’allenatore dell’ACR Messina, Raffaele Novelli, dopo l’importante successo contro il Paternò. “Abbiamo trovato una squadra che c’aveva già messo in difficoltà all’andata, bella compatta, con grande equilibrio – ha detto Novelli -. A volte se non ti vengono le giocate è merito dell’avversario. Abbiamo sbagliato tanto nella prima parte ma c’è anche la bravura dell’avversario che non lo permette. Poi quando prendi gol inizi a vivere una partita diversa, iniziamo ad avere un’intensità diversa, una velocità di pensiero e di esecuzione diversa. L’avversario anche non viene più ad aggredirti alto e si abbassa leggermente, concedendoti spazi. Nel primo tempo siamo andati in svantaggio ma è stata una partita equilibrata. Nel secondo tempo abbiamo messo qualità di gioco, intensità, giocato in profondità e in ampiezza, anche nei duelli uno contro uno, abbiamo fatto qualcosa di diverso”.

Infine l’allenatore dei peloritani ha parlato della classifica: “Sono contento per i ragazzi per un semplice motivo, perché vedo la qualità che mettono negli allenamenti, anche nel senso di gruppo, nel senso d’appartenenza, nella crescita. La crescita deve essere globale, non solo il modulo o l’attaccante che fa gol, e loro la ricercano continuamente perché sono mentalizzati a capire che questa è la strada giusta. Indipendentemente dagli interpreti la squadra si è sempre espressa, a volte soffrendo di più e altre di meno. E’ stata una gara di sofferenza e la squadra l’ha accettata questa sofferenza, perché campionati in cui si passeggia non ne esistono. Questo è un campionato non difficile ma difficilissimo”, ha concluso Novelli.