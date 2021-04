Stasera in Tv torna ‘La fuggitiva’, su Rai 3 ‘Report’

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il pubblico potrà intrattenersi con un palinsesto molto vario tra miniserie, film, reality e programmi di approfondimento.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, un’altra puntata della miniserie “La fuggitiva”. La protagonista è Adriana, moglie di un assessore di un piccolo comune del torinese, la cui vita viene sconvolta a causa dell’omicidio del marito. Tutte le prove portano alla colpevolezza della donna, che decide, prima dell’arresto, di fuggire facendo perdere tutte le sue tracce.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, “Tutte lo vogliono”. La food designer Chiara, con una madre terribilmente snob e ingombrante, vede la sua vita sconvolgersi a seguito dell’incontro con Orazio, uno sciampista per cani, appassionato per il buon cibo. Nel frattempo, nella vita di Chiara appare Raffaello, una vecchia fiamma dell’adolescenza. Potrebbe avere quello che ha sempre desiderato, ma l’incontro con Orazio ha modificato tutte le sue convinzioni.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, “Report – La campagna di Lombardia”. Le inchieste di Report, stasera, si concentreranno sulla campagna vaccinale in Lombardia, che conta 10 milioni di abitanti. Fontana, fiducioso, ha annunciato la somministrazione di due milioni di dosi, ma ciò che preoccupa è anche il pericolo varianti che ha messo in ginocchio molti paesi.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.20, la trentaquattresima puntata di “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento dove il conduttore, Nicola Porro, affronta temi di attualità politica, economica e sociale, attraverso la partecipazione di vari ospiti. Ampio spazio verrà dedicato, ancora una volta, all’emergenza sanitaria e alle imminenti aperture, ma non solo. Ospite della serata, Matteo Salvini che parlerà del caso Open Arms.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi. Nuovi naufraghi vip affronteranno, sotto i riflettori, una vera lotta per la sopravvivenza.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, “Fast & Furious 6”. Rientrati da Rio, dove aver rovesciato l’impero di un boss del posto, Dom e Brian si sono dedicati a girare il mondo. Hobbs, nel frattempo, è finito nel caso di un’organizzazione di piloti criminali in cui pare implicata Letty, l’ex di Dom che tutti credevano morta. Con l’obiettivo di mettere fine a questa organizzazione, Hobbs chiede a Dom di rimettere insieme la squadra.

CANALE 20 trasmetterà, alle 21,04, “Knock knock”. Evan, architetto e marito di Karen, artista di successo, rimane solo in casa a seguito della partenza della moglie, insieme ai figli, per una gita sulla spiaggia. La sera della partenza Evan sente bussare alla sua porta e con una scusa, due donne, entrano in casa. La visita di queste donne, apparentemente casuale, causerà molti problemi a Evan, che dovrà cercare di sopravvivere fino al rientro della sua famiglia.