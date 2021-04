Un pasto a chi ha bisogno. L’iniziativa di un ristorante palermitano

PALERMO – Un pasto da donare a chi, in questo periodo di pandemia, ne ha una necessità maggiore. È con questo intento che il ristorante 161 di Palermo, chiuso al pubblico così come tutto il comparto, ha portato avanti questa iniziativa benefica. Saranno circa ottocento i pasti preparati dallo Chef Pietro Li Muli, che prevede un antipasto, un primo, un secondo ed un dolce. A distribuirli ci penserà il club Rotaract Palermo-Monreale, che servirà la Caritas di Monreale e Partinico, ma anche i clochard.

Un gesto di solidarietà portato avanti dal ristorante, in questo momento particolare, per far sentire la propria vicinanza a chi ha più bisogno.

Alessio Termine, uno dei titolari del ristorante, spiega da cosa è nata questa iniziativa: “Tutto nasce perché con le continue aperture e chiusure avevano tantissima merce in magazzino, così abbiamo deciso, insieme al club Rotarct e allo chef Pietro Li Muli, di portare avanti questa iniziativa”. Un grande numero di pasti quelli preparati dal ristorante: “I pasti sono circa ottocento, che prevedono con duecento menù completi composti da duecento antipasti, quattrocento primi e dei dolci. I pasti andranno alla ronda clochard e li distribuirà la Roteract, una parte andrà anche alla Caritas di Monreale e di Partinico. Stare vicino a chi ha delle difficoltà – conclude Termine – è molto importante perché questo è un periodo difficile per tutti. Speriamo di poter essere d’esempio e promotori di qualche iniziativa futura. La Roteract, quando ha saputo della nostra iniziativa, era felice e contenta di poter dare una mano”.

Lo chef Li Muli spiega la composizione dei pasti che verranno distribuiti: “Abbiamo preparato un piccolo menù con delle orecchiette con salsa di pomodoro e formaggio, un insalata di riso, delle crocchette fritte e una torta a base di crema e pan di Spagna. Abbiamo preparato circa 200 menù. Ringrazio il ristorante per questo evento di beneficienza”.

Lo chef Li Muli spiega la composizione dei pasti che verranno distribuiti: “Abbiamo preparato un piccolo menù con delle orecchiette con salsa di pomodoro e formaggio, un insalata di riso, delle crocchette fritte e una torta a base di crema e pan di Spagna. Abbiamo preparato circa 200 menù. Ringrazio il ristorante per questo evento di beneficienza”.

A ringraziare il ristorante è anche Francesco Satariano, presidente del Rotaract Palermo-Monreale: “Ringraziamo Alessio Termine che è componente del nostro club, ma anche lo staff del ristornate che ci ha dato l’opportunità di collaborare con loro per questa cosa immensa e lo si vede dalla mole di cibo preparata. Per noi è solo un’opportunità di collaborare. Siamo lieti di averlo fatto insieme a loro per questa attività di servizi che hanno reso alla comunità in un momento così difficile, in cui fa ancora di più onore a loro per l’impegno. Questa sera saranno coinvolte duecento famiglie, cento appartenenti al Comune di Monreale e cento a quello di Partinico. Un risultato assolutamente importante – conclude Satariano -, ma ci sarà anche la partecipazione del servizio di ronda clochard che viene effettuato dall’Associazione Francesca Morvillo che, nella fattispecie, vedrà il coinvolgimento del nostro club insieme a Palermo Sud”.