ROMA – L’Italia torna tingersi di giallo. Sono, infatti, in area arancione solo 5 Regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta (la Sardegna unica regione rossa). Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla.

Così prevedono le nuove ordinanze che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Le nuove ordinanze andranno in vigore a partire dal 26 aprile.

Sicilia arancione (a macchie rosse)

La Sicilia dunque è in zona arancione, il livello mediano di restrizioni. Ma come è noto in diverse parti della regione restano in vigore le zone rosse decretate dalle ordinanze del presidente della Regione. E tra queste c’è il capoluogo Palermo, che resterà in zona rossa almeno fino al 28 aprile.

Sono 930, intanto, i nuovi positivi in Sicilia su 26.886 tamponi processati, con una incidenza del 3,4%. La regione è nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 24 e portano il totale a 5.265. Il numero degli attuali positivi è di 25.284, con decremento di 344 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.250. Negli ospedali i ricoverati sono 1.409, 13 meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 177, uno in meno rispetto a ieri. La distribuzione dei nuovi casi tra le province, vede Palermo con 234 positivi, Catania 264, Messina 59, Siracusa 121, Trapani 48, Ragusa 30, Caltanissetta 76, Agrigento 74, Enna 24.