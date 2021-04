Palermo femminile, Licciardi: “Fatto grande lavoro”

PALERMO – “Posso ritenermi soddisfatta. I risultati ottenuti sono frutto della qualità del gruppo, ma anche dell’impegno e del lavoro quotidiano dello staff tecnico. Rispetto alle altre, il nostro è stato un rafforzamento interno”. Ad affermarlo è Antonella Licciardi, allenatore del Palermo femminile, commentando il campionato fin qui fatto dalla formazione rosanero, attualmente al primo posto in classifica del campionato di Serie C: “Il campionato è difficile. A Crotone dovremo essere brave a imporci contro una squadra che proverà a difendersi per tutta la gara – ha concluso Licciardi ai microfoni de Il Giornale di Sicilia -. Chieti (seconda forza del campionato, ndr) verrà a Carini per giocare a viso aperto”.