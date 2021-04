Ordinanza di Orlando: divieto di stazionamento fino al 2 maggio

All'interno del Parco della Favorita, in tutte le spiagge del litorale da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari e nel prato del Foro Italico dalla Cala a Villa Giulia.

PALERMO – Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha emanato l’ordinanza che dispone, a partire da domani e fino al 2 maggio compreso, il divieto di stazionamento all’interno del Parco della Favorita, in tutte le spiagge del litorale da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari e nel prato del Foro Italico dalla Cala a Villa Giulia. Il provvedimento prevede la possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali. “La possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti resta consentita nel rispetto delle norme antiCovid e del divieto di assembramento”, si legge in una nota del comune. (ANSA)