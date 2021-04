25 aprile, ecco il manifesto celebrativo della Liberazione

L'Arma di Catania ha invitato a condividere la locandina realizzata dal Ministero della Difesa. Un modo per unire l'Italia in un abbraccio simbolico.

CATANIA – Oggi si celebra la festa del 25 aprile. Per questa importante ricorrenza i carabinieri di Catania hanno invitato gli organi di informazione a condividere il manifesto celebrativo del 76° anniversario della Liberazione realizzato dal Ministero della Difesa. Un modo, in tempi di pandemia, per poter unire attraverso la condivisione di un’immagine simbolo i cittadini in una ricorrenza così importante per l’Italia.

Tre bimbi corrono in un vialetto, sul muro di un palazzo campeggia la scritta viva l’Italia, sui balconi sventola la bandiera italiana, sui cieli solcano le amate Freccie Tricolore. Una locandina che parla di passato, di presente e anche di futuro (attraverso i bambini). Un percorso segnato e orientato dai colori bianco, rosso e verde. I colori dell’Italia diventano la bussola per il viaggio della Libertà.

Il 25 aprile 1945 ha segnato il termine della seconda guerra mondiale. Una data fondamentale per la costruzione della nuova Repubblica democratica.

Nasceva, dalle rovine della guerra, una nuova e diversa Italia, che troverà compimento il 2 giugno del 1946, con la scelta della Repubblica e il primo gennaio 1948 con la nostra Costituzione.



Il 25 aprile si celebra, quindi, la Liberazione del nostro Paese dal regime fascista e dall’occupazione nazista.