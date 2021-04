25 aprile, Rifondazione ricorda Salanitro e Agnini

Due commemorazioni: uno per l'adranita morto a Mauthasen e uno per il partigiano ucciso nelle strage delle Fosse Ardeatine.

CATANIA – Per onorare la ricorrenza del 25 aprile ieri Rifondazione Comunista di Catania ha manifestato in due luoghi simbolici della città nel segno del no alle guerre, contro le spese e le alleanze militari, per la fratellanza con i migranti e per destinare le risorse finanziarie alle misure sanitarie e economiche contro la pandemia.

Insieme a tante e tanti democratici e progressisti abbiamo commemorato due importanti figure dell’antifascismo etneo: l’adranita Carmelo Salanitro,docente pacifista impegnato nel movimento antifascista, morto nel campo di concentramento di Mauthausen, davanti alla mattonella collocata in sua memoria all’ingresso del liceo Cutelli di Catania, e il partigiano comunista Ferdinando Agnini, martire catanese giustiziato nella strage delle Fosse Ardeatine, sotto la lapide viaria a lui dedicata nella strada tra Via Umberto e via De Felice.

Sono intervenuti per ricordarne le figure, Domenico Stimolo (Associazione deportati politici italiani), Salvatore Di Stefano (ex docente liceo Cutelli), Francesco Giuffrida (ricercatore e studioso di cultura popolare), Mimmo Cosentino (per il circolo Gabriele Centineo). Hanno partecipato decine di insegnanti e le delegazioni dell’Anpi, del Coordinamento per la democrazia costituzionale, del gruppo femminista Rivoltapagine, del Pci, di Sinistra anticapitalista.