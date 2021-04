Il Catania si sbarazza della Casertana con un netto 3-0

CATANIA – Vittoria netta, anche oltre il 3-0 finale, del Catania che consolida il quinto posto ad una giornata dal termine della regular season.

La formazione allenata da Baldini è scesa in campo con tanta voglia di archiviare subito la debacle di Catanzaro e, malgrado le pesanti assenze

nel reparto avanzato, ha preso ben presto in mano le redini del match,

sbloccando il punteggio con Calapai (complice il goffo tentativo di parata

di Avella) e raddoppiando con una pregevole giocata di Reginaldo che ha messo a sedere un avversario e spedito il pallone in fondo al sacco.

Partita archiviata, dunque, già nella prima frazione di gioco anche se ad

inizio ripresa la Casertana ha tentato di impensierire l’attento Martinez

con tiri dalla distanza neutralizzati dal portiere etneo. Anzi, la manovra

avvolgente dei rossazzurri ha prodotto numerose altre opportunità per

arrotondare il punteggio ma soltanto Giosa, con un imperioso stacco

aereo su cross dalla bandierina, è riuscito a chiudere i conti. Adesso,

domenica prossima a Foggia, il Catania dovrà cercare di mantenere la

quinta piazza (in ballottaggio con la Juve Stabia) in attesa di giocarsi al

meglio gli spareggi play-off.

PRIMO TEMPO (2-0)

1° gol annullato a Golfo per dubbio fuorigioco;

4° Golfo si accentra ma il suo tiro viene deviato in corner;

10° Catania in vantaggio: sul tiro di Calapai dalla destra, deviazione di Izzillo e poi Avella sbaglia l’intervento mandando il pallone alle sue spalle: 1-0 !

12° conclusione di Reginaldo, deviata in angolo;

18° scontro tra Welbeck e Izzillo che rimane infortunato;

20° nella Casertana, l’infortunato Bordin è costretto a lasciare il posto a Matese;

25° percussione centrale di Giosa che poi conclude a lato;

28° sul lungo cross dalla destra, Silvestri e bravo e tempestivo ad anticipare Castaldo ed a mandare il pallone in angolo;

30° Silvestri anticipa Cuppone;

34° tiraccio di Pinto: altissimo!

35° raddoppio del Catania: Reginaldo riceve palla in verticale da Pinto, dribbla l’avversario a spedisce il pallone nell’angolino lontano: 2-0 !

39° punizione dal limite di Dall’Oglio: alto;

44° bella azione corale del Catania, conclusa dalla deviazione sottomisura di Golfo che finisce in corner;

45° concessi 2 minuti di recupero;

46° ammonito Giosa: era diffidato e sarà squalificato!

47° il primo tempo, dominato dal Catania, finisce 2-0!

SECONDO TEMPO (3-0)

9° Catania vicinissimo al tris: gran tiro, direttamente su punizione dal limite, di Maldonado che manda il pallone a stamparsi sul palo interno a portiere battuto!

12° azione offensiva insistita del Catania con assist di Welbeck per Reginaldo che manca di poco il bersaglio!

15° gran tiro di Longo che Martinez respinge d’istinto!

16° Martinez blocca il tentativo di pallonetto dello stesso Longo;

20° nel Catania, Rosaia sostituisce Izco;

25° nella Casertana, Santoro e Carillo subentrano a Bordin e Buschiazzo;

27° conclusione centrale di Dall’Oglio;

30° terzo gol del Catania: sul cross di Dall’Oglio dalla bandierina, perentorio stacco di testa di Giosa che firma il 3-0 !

31° nel Catania, Albertini e Manneh sostituiscono Golfo e Reginaldo;

31° nella Casertana, Varesanovic e Rillo rileva Del Grosso e Castaldo;

40° nel Catania, Zanchi e Vrikkis sostituiscono Pinto e Welbeck;

45° concessi 3 minuti di recupero;

CATANIA (4-3-1-2) – Martinez, Calapai, Silvestri, Giosa, Pinto (dal 40°s.t. Zanchi), Izco (k) (dal 20°s.t. Rosaia), Maldonado, Welbeck (dal 40°s.t. Vrikkis), Dall’Oglio, Reginaldo (dal 31°s.t. Manneh), Golfo (dal 31°s.t. Albertini). A disposizione: Santurro, Borriello, Sales, Claiton, Volpe, Piccolo.

Allenatore: Franco Baldini.

CASERTANA (4-4-3) – Avella, Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo (dal 25°s.t. Buschiazzo), Del Grosso (dal 31°s.t. Varesanovic), Izzillo (dal 20°p.t. Matese), Bordin (dal 25°s.t. Santoro), Icardi, Longo, Castaldo (k) (dal 31°s.t. Rillo), Cuppone. A disposizione: Zivkovic, Polito, De Vivo, De Lucia, De Sarlo, Turchetta. Allenatore: Federico Guidi.

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste. Assistenti: Mattia Bartolomucci (Ciampino) e Giuseppe Centrone (Molfetta). IV Uomo: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

Reti: 12°p.t. Calapai (CT); 35°p.t. Reginaldo (CT); 30°s.t. Giosa (CT);

Ammoniti: Welbeck (CT); Matese (CAS); Giosa (CT); Bordin (CAS);

Espulsi: //

Diffidati: Albertini, Giosa, Maldonado, Russotto, Sarao, Silvestri, Zanchi (CT); Ciriello, Del Grosso (CAS). Squalificati: Pacilli (CAS).

Indisponibili: Confente, Sarao, Russotto, Di Piazza, Tonucci (CT); Rosso (CAS).

NOTE: Prima dell’inizio, intitolazione ufficiale della Tribuna Stampa dello stadio “Angelo Massimino” alla compianta Stefania Sberna, la giornalista e speaker ufficiale del Calcio Catania recentemente e prematuramente scomparsa, voluta dall’Amministrazione Comunale di Catania rappresentata dal sindaco, Salvo Pogliese e dall’Assessore allo Sport, Sergio Parisi. Una targa commemorativa, recante la scritta “The Voice”, è stata svelata proprio all’ingresso dello spazio riservato ai giornalisti, nella parte centrale della tribuna centrale dello stadio etneo. Presenti anche Maurizio Pellegrino ed Angelo Scaltriti in rappresentanza del Calcio Catania e numerosi giornalisti e operatori dell’informazione amici di Stefania.