In Sicilia 1.061 nuovi casi Covid, 171 ricoveri in terapia intensiva

PALERMO – In Sicilia i nuovi positivi al coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore sono stati 1.061, grazie a 21.800 tamponi antigenici e molecolari. Tra ieri e oggi i morti per Covid-19 sono stati sei nell’Isola, mentre le guarigioni 756. Per effetto di questi dati, contenuti nel report quotidiano del ministero della Salute e della Protezione civile nazionale, gli attuali positivi nelle nove province siciliane sono 25.510, 299 più di ieri. La provincia con l’incremento di casi più consistente è Palermo, con 378 nuovi positivi. I ricoverati in regime ordinario sono 1.244, quelli in terapia intensiva o sub-intensiva 171.