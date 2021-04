La ‘Liberazione’ di Mario, fratello di un partigiano e ora vaccinato

MESSINA – Mutilato civile di guerra e fratello di un partigiano: Mario Santoro, messinese di 91 anni, si è vaccinato oggi, nel giorno della Liberazione, contro il Covid. È stata una casualità, ma l’uomo ha comunque ricordato con affetto il fratello ormai morto e anche lo sbarco degli anglo-americani.

Il giorno della liberazione è stato quello finale dell’iniziativa Open Weekend: hub e presidi ospedalieri siciliani aperti per accogliere chi vuole essere vaccinato con le tre tipologie al momento disponibili anche senza prenotazione, rientrando naturalmente nelle età previste.

Alla Fiera di Messina stamane si sono registrati importanti numeri: tanta la voglia della cittadinanza di aderire alla campagna vaccinale per superare presto l’emergenza pandemica. Superata velocemente qualche piccola anomalia, così come i problemi in sede di prenotazione sul portale gestito a livello nazionale.

Il commissario ad acta per l’emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze, ha delegato alla Protezione civile l’organizzazione dell’esterno dell’Hub, per evitare eventuali assembramenti: l’utenza non prenotata si è aggiunta alle persone già programmate per la giornata, cui ovviamente vengono assicurate in ogni caso le somministrazioni del vaccino o le eventuali seconde dosi. Questi, intanto, i numeri della giornata di ieri a Messina: in totale 978 vaccinazioni: AstraZeneca 70; Pfizer 743; Moderna: 165.