L’apertura di Miceli a Forza Italia, +Europa: “Nel Pd qualcosa si muove”

PALERMO – “Abbiamo letto l’appello lanciato su Livesicilia da Carmelo Miceli. Siamo contenti di questa presa di posizione da parte dell’esponente del Pd, segno che qualcosa ancora si muove nel partito palermitano. Siamo contenti altresì di questa apertura di visione, in prospettiva delle Amministrative 2022. Meglio tardi che mai”. Lo dicono Cesare Mattaliano, del coordinamento provinciale di +Europa, e Maria Saeli, della direzione nazionale del partito. “Siamo stati criticati, pesantemente, nel 2017 per aver indicato un percorso diverso, ampio con un unico obiettivo: Palermo.

Forse era troppo presto, i tempi della politica palermitana non erano ancora così maturi – aggiungono -. Per questo motivo continuiamo a credere che si possa ragionare su di un modello ampio, a partire proprio dalle Amministrative di Palermo, che guardi ai prossimi appuntamenti elettorali. Un modello che avevamo intuito prima di altri, modello che guida anche molti Paesi europei”.



“Lo schema a cui fa riferimento Miceli esiste già, è il modello Ursula, messo in campo a Bruxelles e al quale come più Europa abbiamo sempre auspicato”, afferma Saeli, che aggiunge: “Sicuramente i personaggi locali che rappresentano queste forze sono poco attraenti, ma è con questi che bisognerà dialogare. Dalla nostra abbiamo un apripista che è Fabrizio Ferrandelli, che può essere una guida sicura e certa per poter continuare a navigare in questo mare”.



“Questo modello di riferimento può essere una strada da intraprendere per Palermo, ma ovviamente non l’unica percorribile – conclude Mattaliano -. La sua realizzazione dipenderà molto dall’onestà intellettuale e dalla chiarezza progettuale dei tanti soggetti in campo. Se così non fosse, sempre meglio procedere con la chiarezza delle idee e le battaglie anche solitarie”.