Marsala, auto tampona bus con la squadra di calcio femminile

MARSALA (TRAPANI) – Erano partite da poco alla volta di Palermo, le ragazze del Marsala calcio femminile, quando all’altezza della rotonda che porta all’aeroporto di Birgi, in direzione Trapani, l’autista del pullman ha rallentato alla vista di un cane che si trovava in strada. Un’auto che si trovava dietro non ha fatto in tempo a frenare e ha tamponato il mezzo con all’interno le giocatrici del Calcio Città di Marsala.

L’auto con a bordo un uomo e la sua figlioletta di 4 mesi è andata quasi distrutta, con i due occupanti che ne sono usciti incolumi. Dopo tanta paura e le procedure di rito, il pullman è ripartito alla volta di Palermo dove è giunto intorno alle 13:30. Le ragazze, alle 15, regolarmente in campo allo stadio Fincantieri.