Rapina a mano armato in un tabacchi del quartiere Uditore

PALERMO – In via Telesino, a Palermo, nel quartiere Uditore, tre uomini a volto coperto e armati di pistola hanno rapinato un tabaccaio portando via denaro, sigarette e tagliandi del gratta e vinci. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e sentito il titolare. Un’altra rapina è stata messa segno, sempre ieri, nel supermercato Ferdico, in via Leonardo da Vinci, da un giovane armato di coltello. Indagano anche in questo caso i carabinieri.