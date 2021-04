Rauti: “Playoff? Saranno gli altri a temerci”

PALERMO – “Ho dato la mia disponibilità per cercare di giocare e mettermi in luce. Ogni mister ha la sua idea, io sono un ragazzo che sa adattarsi e cerca di farlo in maniera positiva. Il gol mancava da tanto e quando manca, un attaccante va in crisi. Oggi era importante soprattuto vincere. Sono contento di essermi sbloccato nuovamente”. Lo dichiara Nicola Rauti, attaccante del Palermo, autore del gol che ha permesso ai suoi di imporsi 3-2 contro la Cavese.

Rauti è di proprietà del Torino, ma non pensa al futuro: “Per il futuro non posso sapere nulla in questo momento e penso alla settimana prossima. Tutti entriamo per cercare di vincere la partita in ogni situazione. Oggi alla fine siamo riusciti a vincere. Il come non è importante”.

“In settimana – continua l’attaccante – guarderemo i video e capiremo cosa non è andato nel verso giusto, la fase di non possesso è sicuramente importante e presteremo attenzione. Un dettaglio in più o in meno può fare la differenza. Domenica sarà una partita fondamentale e dopo penseremo ai playoff”.

“Sono qui per migliorare e crescere. I playoff saranno tutte difficili e non c’è una che temo più di un’altra. Saranno gli altri a temerci”.