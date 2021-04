“Strutture socio-assistenziali, serve commissione di controllo”

PALERMO – Costituire una commissione di controllo sulle strutture socio-assistenziali: questa la proposta di Giusi Scafidi, responsabile Terzo Settore Italia Viva Palermo, dopo le vicende di cronaca nel quartiere Brancaccio. “Percosse, insulti e intimidazioni, c’era un vero e proprio clima di terrore nel centro per persone con disabilità scoperto dai Carabinieri nel quartiere Brancaccio – si legge in una nota – Persone deboli, incapaci di autodifendersi, da Nord a Sud, in strutture pubbliche o private, notizie che riempiono pagine di giornali eppure stante questa situazione, anche se continuiamo ad indignarsi, sembra non stupiscano più i gravi fatti che si sono consumati pochi giorni fa. In attesa che le indagini portino al deferimento delle persone resisi responsabili dei maltrattamenti, spero che si intensifichino i piani straordinari di ispezioni presso le strutture socio-assistenziali sia pubbliche che private accreditate a carattere residenziale, semiresidenziale o diurne. E’ importante attuare una preventiva selezione del personale operante nelle strutture e i controlli sull’idoneità dello stesso dovrebbero essere periodicamente ripetute. Bisogna costituire una commissione di controllo da parte delle associazioni delle famiglie supportate dal Garante dei Diritti delle persone con disabilità, figura nominata presso il comune di Palermo nel 2019. Se le famiglie ricorrono a strutture non accreditate, che operano al di fuori della legge, è probabile che ciò accada perchè ne è coinvolta la fascia più debole e indifesa della popolazione, sulla quale si riversano le conseguenze della crisi economica e alla quale vengono addirittura sottratte le risorse destinate alla disabilità”.