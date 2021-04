Bambini positivi al Covid, il sindaco chiude le scuole a Cefalù

Negli ultimi giorni un'impennata di contagi: 40 quelli accertati. Cento familiari dei bambini positivi sono in quarantena

PALERMO – La presenza di casi positivi tra i bambini di due scuole di Cefalù (Palermo) ha indotto il sindaco Rosario Lapunzina a disporre la chiusura degli istituti Falcone e Botta fino al 30 aprile. Per la stessa durata è stata vietata l’attività didattica in presenza in tutte le altre scuole della città. Viene consentita solo la didattica e distanza.

“I dati ci rappresentano in generale una situazione molto critica”, dice il sindaco. A Cefalù c’è stata negli ultimi giorni un’impennata di contagi: 40 quelli accertati. Altre cento persone, tra cui i familiari dei bambini positivi, sono in quarantena.