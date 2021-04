Blutec, Fiom: “Su Termini Imerese pronti alla mobilitazione”

“I commissari hanno comunicato che ci sono trattative aperte con diverse aziende interessate ad acquisire i rami di azienda che sono localizzati in Piemonte, Abruzzo e Basilicata”, ma “su Termini Imerese è emersa una situazione molto preoccupante, più incerta rispetto a quella delineata durante l’ultimo incontro di dicembre dello scorso anno”. Così in una nota congiunta il segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, Michele De Palma, e il coordinatore nazionale Blutec per la Fiom-Cgil, Simone Marinelli, al termine del tavolo in videconferenza con la viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde, al quale hanno preso parte anche le altre organizzazioni sindacali.

Nessun progetto

“Non c’è ancora un progetto approvato di reindustrializzazione e il prossimo 16 maggio scadrà il termine per l’approvazione del programma concordatario”, prosegue la nota. “Nessuna risposta è stata data sul percorso e sul soggetto giuridico che deve garantire la continuità occupazionale e la reindustrializzazione del sito”. “

La possibilità di creare una società a partecipazione pubblica e privata è ancora in fase di valutazione e non c’è stata chiarezza sulle disponibilità delle risorse pubbliche messe a disposizione negli accordi di programma”, sottolinea la Fiom.

Per il sindacato “le risposte date oggi dal ministero dello Sviluppo economico, da Invitalia e dalla Regione Siciliana in modo diverso non fanno che aumentare le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori”.

“La vertenza va gestita nella sua interezza”

“Per la Fiom la vertenza Blutec deve essere gestita nella sua interezza individuando soluzioni per tutti i siti e garantendo la tenuta occupazionale complessiva del Gruppo. Per queste ragioni la Fiom condivide lo stato di agitazione dei lavoratori di Termini Imerese e sostiene le iniziative di mobilitazione per garantire un futuro occupazionale dei lavoratori di Blutec e dell’indotto”. (ANSA).