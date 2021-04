Contrabbando di bionde, la finanza: “Fenomeno ancora attuale”

PALERMO – “L’operazione dimostra l’attualità del contrabbando di sigarette nell’area palermitana, fenomeno illecito di prioritario interesse operativo per la Guardia di Finanza, quale polizia economica e finanziaria del Paese. L’azione di contrasto viene svolta sia mediante il quotidiano controllo economico del territorio in città e lungo le principali arterie stradali, che con una penetrante azione investigativa per individuare fornitori e grossisti come quella che ha portato agli arresti e sequestri eseguiti oggi”.

Lo ha detto il comandante provinciale di Palermo della guardia di finanza Nicola Quintavalle Cecere in merito all’operazione Duty Free con la quale è stata smantellata un’organizzazione che contrabbandava sigarette da Napoli a Palermo. “Le quantità di tabacchi trattate, l’ampia disponibilità finanziaria, la pluralità degli episodi, l’intensa e costante attività di pianificazione dell’attività criminosa dimostrano che questa tipologia di attività illecita c’è ancora e a grandi livelli, il lockdown a volte favorisce anche certe attività illecite”, ha aggiunto il comandante del Gruppo di Palermo Alessandro Coscarelli.