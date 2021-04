Covid 19, sono 210 i nuovi positivi a Catania

CATANIA – Sono 210 i nuovi positivi riscontrati in provincia di Catania, numeri in discesa rispetto a ieri, ma non ancora rassicuranti. Tant’è che il sindaco di Acireale ha chiesto di prorogare di una settimana la zona rossa. Continua a mantenersi sopra quota mille il numero dei casi Covid in Sicilia, che oggi torna ad essere la seconda regione in Italia per numero di contagi giornalieri dopo la Campania.

Per la precisione sono 1.069, secondo il report quotidiano del Ministero della Salute, i nuovi positivi su 20.619 tamponi processati, con una incidenza del 5,2%, lievemente al di sotto della media nazionale. Le vittime sono state 13 e portano il totale a 5.305. Il numero degli attuali positivi e’ di 26.091, con incremento di 581 casi; i guariti sono infatti 475. Negli ospedali i pazienti Covid ricoverati salgono a 1.428, 13 in piu’ rispetto a ieri, dei quali 174 in terapia intensiva, tre in meno.

La distribuzione territoriale dei contagi vede la provincia di Palermo con 584 nuovi casi, oltre la meta’ di quelli rilevati su tutto il territorio regionale, segue Catania con – come detto – 210 positivi, Messina 101, Siracusa 37, Trapani 19, Ragusa 66, Caltanissetta 33,Enna 18 e Agrigento con un solo caso. Intanto Poste Italiane sta provvedendo in queste ore a consegnare in Sicilia 30 mila vaccini anti-Covid: 19.200 dosi di Moderna e 10.800 di Astrazeneca. L’obiettivo e’ quello di vaccinare in tempi brevi tutta la popolazione, anche i cosiddetti “invisibili”.