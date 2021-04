Federcalcio, varata norma anti- Super Lega

Chi parteciperà a tornei non riconosciuti da FIFA, UEFA e Figc sarà escluso

ROMA – Varata la norma anti Superlega dal consiglio federale. Modificato l’articolo 16 del Noif che, adesso, vieta alle società di partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla Uefa e dalla FIGC. L’eventuale partecipazione a queste competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute comporta la decadenza della affiliazione.

Il consiglio federale ha stabilito anche delle novità per quanto riguarda le multiproprietà che saranno vietate, senza eccezioni, nel mondo professionistico e in quello dilettantistico. Restano salvi, quindi, i diritti acquisiti che salvano, di conseguenza, la posizione di Lotito per Lazio e Salernitana