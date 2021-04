Lavori in via Chiavettieri, commercianti protestano e ottengono rinvio

PALERMO – Le riaperture si avvicinano. Da oggi, 26 aprile, le Regioni in zona gialla permetteranno le riaperture di cinema, ristoranti e bar.

La Sicilia, però, è in zona arancione e dovrà ancora attendere per “ritornare alla vita”. Ancora di più, invece, dovrà aspettare Palermo e la sua Provincia che sino al 28 aprile saranno in zona rossa. Dal 29 le attività commerciali sperano di poter tornare a lavorare con il passaggio alla zona arancione, ma dovranno attendere le disposizioni da parte del Governo Regionale, in particolare del presidente Musumeci.

Tra le attività in attesa ci sono i commercianti di via Chiavettieri, zona molto frequentata dai giovani e con diversi pub, che, però, questa mattina hanno trovato una sorpresa davanti i loro locali. Una ditta, incaricata dall’Amap, avrebbe dovuto eseguire dei lavori di rifacimento della fognatura. I commercianti, che hanno mostrato incertezza, si chiedevano il motivo di eseguire ora questi lavori, che si sarebbero potuti appaltare prima visto il lungo periodo di chiusura. Va anche detto che nel 2012 vennero appaltati i lavori di rifacimento del sistema fognario, ma dopo un mese e mezzo, con l’intervenuto della soprintendenza ai beni culturali, tutto fu bloccato arrecando disagi ai commercianti che, tramite una petizione, chiesero ed ottennero il riposizionamento del basalto per permettere il passaggio delle persone e il posizionamento dei tavolini.

La ditta esecutrice dei lavori si era anche impegnata a chiudere il cantiere in circa 20 giorni, cercando di arrecare meno danni possibili alle attività commerciali, ma dopo un tira e molla che ha coinvolti i commercianti, Amap e la soprintendenza, si è convenuto di posticipare il tutto a gennaio 2022, perché non si esclude il ritrovamento di beni archeologici al di sotto della pavimentazione.