Passalacqua, arriva Schio per la semifinale scudetto

RAGUSA – La Passalacqua Ragusa, dopo aver superato per 2-0 nella serie Empoli, si prepara ad affrontare Famila Schio per la semifinale play off.

La serie avrà inizio domani al Palaminardi, con palla a due alle ore 19.30. Alla vigilai della sfida ha parlato l’assistant coach Angela Gianolla: “Ci siamo, finalmente siamo arrivati a questa semifinale scudetto non senza fatica ma anche con lavoro e sacrificio, ma questo è il punto dove volevamo arrivare e giocarci questa chance contro Schio”.

“Credo che questa formula potrebbe, in un certo senso, avvantaggiarci perché giocare la prima in casa è a favore della squadra peggio classificata. Sulla carta – continua l’assistant coach – si può dire che loro partono da favoriti. Noi dovremo cercare di sfruttare questo a nostro favore, mettendo loro pressione. Credo – continua Giannola – che venire a giocare qui gara uno per loro possa essere rischioso. Non credo che dormiranno sonni tranquilli perché essere sullo 0-1 per loro voler dire trovarsi con le spalle al muro”.

“Loro sono una squadra costruita per non avere debolezze. Hanno centimetri, chili, esperienza ed atletismo in tutti i ruoli. Quindi, in quello che dovremmo essere bravi noi, come successo in campionato, sarà mettere intensità maggiore alla loro e mantenerla per 40 minuti. Giocare la prima partita in casa nostra può esser determinate”.