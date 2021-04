Sant’Egidio accoglie l’appello del Papa: preghiera per le stragi del mare

Il momento avrà luogo martedì 27 aprile alle h 19.00 presso la chiesa di Santa Chiara, in via Garibaldi 89.

Sant’Egidio accoglie l’appello del Papa e promuove una preghiera cittadina per le 130 persone recentemente morte senza soccorso nel Mediterraneo. Il Papa ha chiesto di pregare per le 130 persone morte lo scorso venerdì nel mar Mediterraneo alle quali, pare, esser stata negata ogni forma di soccorso. La Comunità di Sant’Egidio ha condiviso e accolto questa richiesta, promuovendo in tanti luoghi d’Italia ed Europa, preghiere cittadine. A Catania la preghiera avrà luogo martedì 27 aprile alle h 19.00 presso la chiesa di Santa Chiara, in via Garibaldi 89.