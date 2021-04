Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il pubblico potrà intrattenersi con un palinsesto molto vario tra miniserie, film, reality e programmi di approfondimento.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, un’altra puntata della miniserie “La fuggitiva”. La protagonista è Adriana, moglie di un assessore di un piccolo comune del torinese, la cui vita viene sconvolta a causa dell’omicidio del marito. Tutte le prove portano alla colpevolezza della donna, che decide, prima dell’arresto, di fuggire facendo perdere tutte le sue tracce.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, “Finalmente sposi”. La commedia racconta le vicende di una coppia molto particolare, formata da una parrucchiera e da un cassiere che ne nel tempo libero allena una piccola squadra di calcio, che si ritrova costretta dopo il matrimonio a partire per la Germania.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, “Report – Il giallo veneto”. Nella puntata di questa sera, l’attenzione è rivolta alla sanità veneta, che nella gestione del virus è stata insuperabile. Ampio spazio di discussione verrà dedicato alla Sicilia e alle irregolarità dei dati sui morti e sui contagi, elaborata al fine di evitare la zona rossa. Infine si parlerà anche della problematica finanziaria che ha investito il Vaticano.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.20, la trentacinquesima puntata di “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento dove il conduttore, Nicola Porro, affronta temi di attualità politica, economica e sociale, attraverso la partecipazione di vari ospiti. Ampio spazio verrà dedicato al dramma di Gabriel Feroleto, il bambino di due anni ucciso dalla madre perché “piangeva troppo”. Si parlerà anche di un possibile coinvolgimento del padre del bambino e dell’arresto della madre.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi. Il gruppo dei naufraghi vip affronteranno, sotto i riflettori, una vera lotta per la sopravvivenza. Nuove nomination, possibili eliminazioni e tante dinamiche intratterranno il pubblico di canale 5.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, “Fast and Furious 7”. Tra il desiderio di ambientarsi alla vita di periferia e la volontà di recuperare rapporti amorosi, la squadra di Dom e Brian è in pausa dalla violenza. Ma niente dura per sempre. La vita tranquilla che stanno assaporando rischia di essere minacciata dal sanguinario killer delle forze speciali inglesi, Deckard Shaw, il quale vuole vendicare il fratello Owen, morto durante una missione della squadra. Per mettere fine alla vendetta del killer, Dom e Brian rimetteranno insieme la squadra.

PAROMOUNT trasmetterà, alle 21.20, “Il buongiorno del mattino”. La giovane produttrice televisiva Becky viene scelta dal team di un notiziario mattutino per risollevare il calo degli ascolti. La sua figura si interfaccerà con quella di due attempati conduttori, sempre pronti a litigare, e con quella di Adam, affascinante produttore.