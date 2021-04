Tragico incidente a Catania: perde la vita un giovane

CATANIA – Domenica di sangue a Catania. Un ragazzo è morto in un tragico incidente avvenuto nella notte sul viale Ulisse. Secondo una primissima ricostruzione, come riporta il sito d’informazione lasicilia.it, un 17enne ha perso il controllo del suo scooter per cause ancora da accertare ed è andato a schiantarsi contro un cordolo della Circonvallazione all’altezza di una concessionaria d’auto. Il giovane sarebbe morto sul colpo: i soccorritori del 118, arrivati sul posto, hanno potuto constatare il decesso. I rilievi del sinistro, che chiariranno la dinamica, sono affidati alla Polizia Municipale di Catania.