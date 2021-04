L'appuntamento è per venerdì mattina.

PALERMO – Fim Fiom e Uilm hanno convocato l’assemblea degli operai di Blutec e dei lavoratori dell’indotto ex Fiat di Termini Imerese (Pa) per concordare le iniziative di lotta dopo l’incontro di ieri al Mise, ritenuto fallimentare dai sindacati. L’assemblea è in programma venerdì prossimo, alle 9.30, davanti alla fabbrica. (ANSA).