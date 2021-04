Catania, Golfo: “Stiamo vivendo momento favoloso, Baldini top”

"Baldini? Quando ci siamo ritrovati a Catania mi ha detto di avere sempre fiducia in me, questo mondo è bello anche per questo"

CATANIA – “Stiamo vivendo un momento favoloso e non solo per le cinque vittorie ottenute nelle ultime sei gare. Baldini ha cambiato idee e ha cambiato anche la nostra testa”. Così Francesco Golfo, esterno offensivo del Catania, parlando dell’attuale momento che sta attraversando la squadra rossazzurra. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore della compagine etnea ha poi proseguito: “Domenica, nel match vinto contro la Casertana, io e Reginaldo abbiamo giocato larghi con Dall’Oglio trequartista. L’idea di gioco è sempre quella di occupare gli spazi, creare situazioni pericolose – ha spiegato Golfo -. Si contavano assenze pesanti in avanti, ma abbiamo vinto dimostrando che la vera forza del Catania è il gruppo. Anche in difesa avversari come Castaldo e Cuppone sono rimasti a bocca asciutta. Ed è stato un successo nel successo. Mister Baldini? A Trapani era sempre la stessa persona, lo stesso tecnico con idee chiare, ma in quella stagione c’era una situazione societaria molto diversa da questa a Catania. Nessun paragone, nessuna critica, ma qui lo vedo più sereno. Quando ci siamo ritrovati a Catania mi ha detto di avere sempre fiducia in me, questo mondo è bello anche per questo – ha concluso Golfo -. Ci si ritrova, a volte, ristabilendo un feeling mai perduto”.