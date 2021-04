Covid, impennata di contagi: 441 nuovi positivi

CATANIA – Sono 441 i nuovi positivi al coronavirus, quasi la metà dei casi regionali. Lo rende noto la Regione Siciliana, nel bollettino quotidiano.

I dati

La Sicilia è sesta per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 30 e portano il totale a 5.368. Il numero degli attuali positivi è di 25.372, con un decremento di 713 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.663. Negli ospedali i ricoverati sono 1.394, 28 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 172, quattro in più rispetto a ieri.

I nuovi casi

La distribuzione dei nuovi casi tra le province, vede Palermo con 184 contagiati (dimezzati rispetto a ieri e ai numeri dei giorni precedenti), Catania 441, Messina 50, Siracusa 33, Trapani 25, Ragusa 82, Caltanissetta 68, Agrigento 90, Enna 7.