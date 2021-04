De Luca risponde a Savarino: “Musumeci sciagura per Sicilia”

“Finalmente in campo gli statisti a difesa del non più ricandidabile Nello Musumeci”. Lo dice il sindaco di Messina Cateno De Luca che aggiunge: “Non so quanti conoscano l’onorevole Savarino, ma pare – purtroppo per i siciliani – che sia niente di meno che la presidente della Commissione Ambiente, ovvero una dei principali responsabili del disastro ambientale che affligge la nostra regione. Quindi è la stessa che ha proposto l’emendamento per portare a 60 i componenti della commissione tecnico scientifica per le autorizzazioni ambientali,. Né si capisce a che titolo parli di certi argomenti, considerato che non ha ruoli significativi nell’ambito di partiti e movimenti politici”. Così De Luca replica all’intervista della deputata di Diventerà Bellissima Giusy Savarino a Livesicilia. “Su una cosa ha ragione l’on. Giusy Savarino: io sono un uomo libero sia sotto il profilo morale che politico – prosegue De Lca -. A differenza della Savarino posso esprimere le mie critiche nei confronti del suo padrone politico, Nello Musumeci, che dopo la iattura Crocetta si è rivelato una sciagura per la Sicilia”.