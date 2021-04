Il ‘Superbonus 110 per cento’: risultati, chiarimenti e novità

RAGUSA – A pochi giorni dalla conferma della sua proroga fino al 2023 in Consiglio dei Ministri, si terrà, nel pomeriggio di venerdì 30 aprile un incontro pubblico sul Superbonus 110%. Durante l’incontro, che è stato voluto ed organizzato dai deputati Filippo Scerra e Marialucia Lorefice, sa-ranno approfonditi gli aspetti tecnici della norma, in particolare si cercherà di chiarire i dubbi sul Visto di Conformità e la Cessione del Credito grazie al contributo del dottore commercialista Luca Genovese. Sa-ranno inoltre analizzati, con il supporto dell’ingegnere Domenico Prisinzano dell’ENEA, gli step della pro-cedura di asseverazione. Interverranno i Presidenti degli ordini e delle categorie professionali . Infine ci saranno i chiarimenti sul provvedimento del Capogruppo del M5S in Commissione Attività pro-duttive Luca Sut, che ha seguito la norma fin dalla sua prima elaborazione, e l’intervento del Vice Ministro all’Economia Laura Castelli che farà un’analisi ad ampio raggio sul presente e futuro di questo strumento. L’incontro sarà inoltre un’interessante occasione per conoscere i dati aggiornati relativi agli effetti che la Norma sta determinando a livello nazionale nonché quelli riguardanti nello specifico la Provincia di Ragusa.

Questo il programma: saluti di Marialucia Lorefice (M5S-Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati); introduce e modera Filippo Scerra (Vice Presidente Gruppo M5S Camera e componente comm. Pol. Ue e Finanze); relatori Laura Castelli (Viceministro Economia e Finanze), Luca Sut (Capogruppo Commissione Attività Produttive, M5S Camera), Domenico Prisinzano (Resp. Lab. Supporto Attività Programmatiche per l’efficienza energetica ENEA), Luca Genovese (Dottore Commercialista Provincia Ragusa). Interverranno i presidenti degli Ordini e delle Categorie professionali della Provincia di Ragusa: Vincenzo Dimartino (Ordine Ingegneri), Salvatore Scollo (Ordine Architetti), Maurizio Attinelli (Dottori Commercialisti), Salvatore Mugnieco (Collegio Geometri), Giuseppe Santocono (Cna), Sebastiano Caggia (Ance), Carmelo Massari (Collegio Periti Industriali). L’incontro avrà inizio alle 16 e sarà tenuto interamente on-line. Questo il link dell’evento fb: https://fb.me/e/2eMeMUK8J. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook di Filippo Scerra, Marialucia Lorefice, M5S Ca-mera, Ordine degli Ingegneri di Ragusa.