Positivi 8 poliziotti, focolaio in commissariato ad Acireale

ACIREALE – Otto poliziotti positivi al coronavirus e una quindicina in quarantena. Sono i numeri del commissariato di Acireale dove, tra il 23 e il 26 aprile ben otto poliziotti sono risultati positivi al Covid. Immediatamente è scattato il tracciamento, in seguito al quale circa sei persone sono state messe in isolamento.

A spiegare la situazione è il dirigente del Commissariato di Acireale, Tito Cicero. “Siamo subito corsi ai ripari – afferma – facendo tamponi a tutti e ponendo le persone che avevano avuto contatto con i positivi in quarantena. I poliziotti stanno tutti bene perché erano vaccinati con Astrazeneca, che non esclude la possibilità di ammalarsi, ma di sviluppare i sintomi o la malattia in forma grave”.

“Abbiamo provveduto a sanificare il commissariato due volte – afferma il primo cittadino, Stefano Alì, che parla anche della situazione generale in città, attualmente zona rossa. “Per quanto riguarda la città – dice, i dati sono migliorati tanto da pensare di poter rientrare in zona arancione. Ho per questo inviato una nota alla Regione chiedendo di rivalutare la situazione nel nostro Comune”.