“Amat si doti di un ufficio stampa, basta con inutili escamotage”

PALERMO – “Una società importante come l’Amat, che gestisce il trasporto pubblico della quinta città d’Italia, non può non avere un ufficio stampa, anzitutto per rispetto dei cittadini che hanno diritto a un’informazione completa e di qualità: chiediamo al presidente Michele Cimino e al socio unico, il Comune di Palermo, di applicare le norme e di affidare la comunicazione della società ai giornalisti, evitando inutili escamotage come, per esempio, l’uso improprio dell’ufficio stampa del Comune”. Lo dicono le segreterie di Assostampa Siciliana e Assostampa Palermo, il sindacato unitario dei giornalisti. “Questa mattina proprio l’ufficio stampa del Comune ha diffuso un comunicato di Amat e soltanto in un secondo momento è stata inviata un’integrazione con le dichiarazioni di un assessore – sottolinea Assostampa – Un maldestro tentativo di correggere un errore che però non è il primo nel suo genere. Amat, che ha più volte annunciato concorsi rimasti lettera morta, ha peraltro al suo interno dei giornalisti iscritti all’Albo e su cui dovrebbe puntare, anche per evitare ulteriori contenziosi: la comunicazione non si può improvvisare, né può ignorare le norme una società a totale capitale pubblico. In passato abbiamo già chiesto un incontro al presidente Cimino che però non ci ha mai convocati: rinnoviamo il nostro appello al sindaco Orlando perché il Comune e le sue partecipate siano i primi a rispettare le regole”, concludono le segreterie regionale e di Palermo.